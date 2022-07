"Ostry dyżur" i "Tajemnice Smallville". HBO Max serwuje potężną porcję serialowych klasyków

Z kolei w przyszłym tygodniu na HBO Max wjedzie produkcja zdecydowanie świeższa, jednak przez wielu zaliczana do absolutnej klasyki odcinkowej komedii mockumentalnej (i mój numer jeden spośród wyżej wymienionych) - "Parks and Recreation". Serial do niedawna był dostępny na Amazon Prime Video. To fantastycznie napisana i zagrana produkcja z pierwszorzędną obsadą, która zrodziła wiele memów (głównie za sprawą kreacji Nicka Offermana). Wszystkie siedem sezonów będziecie mogli oglądać już od poniedziałku!