Galadriela, którą znamy z książek, potrafi czytać w myślach i ma pewne potężne umiejętności, ale o zaglądaniu w przyszłości mówi się w jej przypadku tylko w kontekście należącego do elfki Zwierciadła. W "Drużynie Pierścienia" możemy natomiast przeczytać, że to ono z własnej woli pokazuje coś, co może się dopiero później zdarzyć. I co ważne - "nawet największy mędrzec nie zawsze jest pewien czy to, co widzi, należy do przeszłości, do teraźniejszości, czy do jutra". Serialowej Galadrieli brakuje podobnej mądrości, bo ten portret wbrew kanonowi prezentuje ją jako młodą i niedoświadczoną osobę.