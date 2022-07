Fani "Stranger Things" chcieli śmierci Willa. Czy teraz, gdy ujawnił się jako gej, zmienią zdanie?

Will Byers to mieszkaniec Hawkins, od zaginięcia którego wszystko się zaczęło. Wielu fanów "Stranger Things" ma jednak wrażenie, że od czasu swojego powrotu z Drugiej Strony bohater wyraźnie stoi w miejscu, gdyż bracia Duffer nie mają na niego żadnego sensownego pomysłu. Dlatego nie brakowało głosów poparcia, by to właśnie jego zabili w 4. sezonie. Czy teraz, gdy Will jest już oficjalnie gejem, cokolwiek zmieni się w jego odbiorze? Nie sądzę.