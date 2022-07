Polacy śmieją się z Zawieruchy, że gra Vegę u Vegi, a mnie szlag trafia, bo to nic złego

Zmierzam do tego, że to niebywale niesprawiedliwe - wylewać na polskiego aktora wiadro pomyj i wywlekać występ u Tarantino. Przypomnę, że z Zawieruchy drwiono już, że pojawił się w "Pewnego razu... w Hollywood" tylko na moment - jak gdyby fakt, że nieznany chłopak z Polski zagrał u jednego z najbardziej cenionych reżyserów świata nie był niczym szczególnym, bo to tylko mała rólka (abstrahując od wycięcia sporej części materiału - czy ktokolwiek obiecywał więcej?). Tymczasem teraz mówi się o żenadzie i upadku - z klifu Tarantino na dno oceanu Vega.



To nie żaden upadek. Rola u boku Margot Robbie była świetną sprawą, ale, owszem, to tylko niewielki epizod, który wcale nie oznacza otwarcia wrót do wielkiej sławy dla nieznanego wcześniej młodego polskiego aktora. To fajny start - a później trzeba zmierzyć się z ponurą rzeczywistością polskiej branży, która nie rozpieszcza. Przeciwnie - jest niebywale hermetyczna i stawia na sprawdzone, przyciągające przed ekrany nazwiska.