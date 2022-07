"Perswazje" pojawiły się już na platformie Netflix. Jest to adaptacja prozy Jane Austen, w której w głównej roli zobaczymy znaną z "50 twarzy Greya" Dakotę Johnson. Nawet jeśli krytycy zdążyli zmieszać produkcję z błotem, bez wątpienia będzie to hit serwisu. To w końcu najgłośniejsza dzisiejsza premiera serwisu.