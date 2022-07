Jak sugeruje sam tytuł, tematem "Niewidzialnej wojny" będzie duchowa przemiana, jaką 45-letni reżyser przeszedł jakiś czas temu. Jeśli tak jak w przypadku swoich ostatnich projektów konsultował scenariusz z księdzem, aż dziwne, że duchowny nie powiedział mu, żeby go ręka boska strzegła przed realizacją tego pomysłu. Skoro w "Pętli" odnosił się już do przypowieści o synu marnotrawnym, a w "Pitbullu" do Księgi Wyjścia, to teraz czeka nas istna Apokalipsa.



"Niewidzialna wojna" zadebiutuje 30 września 2022 roku.



