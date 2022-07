HBO Max powinno potraktować to jako ostrzeżenie. Powyższy ranking oznacza bowiem, że seriale platformy budzą ogromne zainteresowanie widzów. Coś z platformą jest jednak nie tak, skoro ci wszyscy ludzie wolą oglądać je w sposób nielegalny, niż wykupić dostęp do serwisu. Warner Bros. Discovery musi zastanowić się, co dokładnie jest tego powodem, a potem spróbować to zmienić. I to jak najszybciej.