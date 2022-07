Rozumiem niechęć twórców do tego, by powtarzać filmowego "Władcę Pierścieni" od strony wizualnej. Najwyraźniej dokładnie na to liczyli jednak fani, a decyzja Amazona, by 1. sezon kręcić w Nowej Zelandii, ich w tych nadziejach utwierdziła. Do momentu aż zobaczyli premierowy zwiastun i dostali coś zupełnie innego od tego, czego się spodziewali. Teraz firma płaci za ten błąd. Nie akceptuję natomiast deklaracji, że "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" nie będzie prequelem. To nie ma sensu. Po co w takim razie daliście więc tytuł powieści/filmu do swojego serialu? I po co używacie znanych bohaterów? Próby zmieniania Galadrieli czy Elronda na własną modłę już okazały się zgubne w skutkach.