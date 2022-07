Nowy sezon "The Boys" mnie rozczarował. Krew i flaki to nie wszystko

Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day w Polsce.



Za nami finał 3. sezonu "The Boys" i… co to była za seria. Nie było chyba jeszcze odcinków tak intensywnych, pokręconych i obleśnych zarazem. Jednocześnie produkcja o zdeprawowanych bohaterach właśnie dotarła do punktu, w którym nie mogłaby mnie mniej obchodzić i bardzo mi z tego powodu przykro.