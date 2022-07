Do Przemysława Czarnka na dobre przylgnęła już łatka ministra, który powiedział Polakom jak radzić sobie z drożyzną. Polityka zaciskania pasa - oto co proponuje nam razem z innymi rządzącymi. Lepiej dla nas wszystkich by jednak było, gdyby członkowie PiS zamiast dzielić się swoimi złotymi myślami na temat inflacji, wzięli się do roboty i coś z nią zrobili. To jakby ich praca. Więc jak już zjedzą obiady znajomych, to czas do niej szybko wracać.



