Netflix dodaje programy dla dorosłych. Zebraliśmy nowości serwisu

Netflix w tym tygodniu stoi pod znakiem produkcji dla dorosłych. Jeśli jednak spodziewacie się mocnych scen czy krwawych obrazków, to muszę was rozczarować - będzie przewidywalnie, co wcale nie oznacza, że źle. Zobaczcie, co warto obejrzeć w ten (i następny) weekend.



Pamiętam, że kiedy Netflix zapowiedział reality show "Too Hot to Handle", czyli program, w którym ludzie byli tak gorący, że nie mogli powstrzymać się od uprawiania seksu, pomyślałem sobie, że to bardzo ryzykowna gra. Tak naprawdę była to moja druga myśl, ale pierwsza nie nadaje się do publikacji. Wiedziałem wtedy, że serwis eksperymentuje z różnymi formatami i że nieobce są mu produkcje dla dorosłych. W końcu to właśnie tam można zobaczyć naprawdę świetny serial dokumentalny "Hot Girls Wanted" opowiadający o branży porno czy "Rocco" o karierze aktorskiej Rocco Siffredi’ego.