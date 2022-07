Finał "Ms. Marvel" to przełom dla MCU i Disneya. Fani czekali na to latami

Wydaje mi się, że serialowi lepiej zrobiłaby redukcja wątków lub format składający się nie z sześciu, a ośmiu odcinków. Akcja pędzi na złamanie karku, scenarzyści skaczą po mnożących się wątkach, a przez to część naprawdę interesujących elementów nie ma szansy wybrzmieć. Gubią się też powierzchownie i niejasno zarysowane motywacje (tu szkoda spłaszczonej Najmy i niezgłębienia jej relacji z synem).



Finał był kolejnym świetnie zrealizowanym odcinkiem (ok, kwestię CGI przemilczmy), który za sprawą bohaterów i wątku rodzinnego oglądało się świetnie - a jednak oberwało mu się właśnie za sprawą przeładowania treściami. Twórcy powrzucali nieco zbyt dużo do jednego wora - mamy tu magiczną, międzywymiarową, kosmiczną i powiązaną z rasą Kree bransoletę (sic!), która posiada olbrzymią moc, ale do jej działania niezbędna jest energia Kamali, którą niby posiada jej rodzina i prababcia z innego wymiaru, ale teraz tylko Kamala może jej używać, no i jest mutantką - i właściwie nie jestem pewien, czy korzysta bardziej z mocy tkwiącej w niej samej, czy w bransolecie. Serio, gdy teraz o tym pomyślę, to ogarnięcie tego motywu może być problematyczne.



Poza tym należę jednak do tych, którym serial naprawdę się podobał - właśnie za sprawą swojego unikalnego podejścia do relacji rodzinnych, kultury, sympatycznych bohaterów pozytywnych i wspaniałej kreatywności formalnej twórców. Szkoda, że sztywne podejście studia do założeń i wytycznych kolejny raz ograniczyło potencjał opowieści.