Tylko dlaczego przy okazji popularny artysta decyduje się na ośmieszenie całego ruchu młodych? W akcji #MATA2040 siłą rzeczy przedstawia się jako powołany reprezentant całego pokolenia i właśnie tak przez wielu starszych będzie odbierany. I gdy w różnych zakątkach internetu będą go przez kolejne tygodnie grillować i się z niego wyśmiewać, to za każdym razem obrywać się będzie też wszystkim jego rówieśnikom. Boomerzy i "leśne dziadki" będą mieli radochę, bo oni doskonale zdają sobie sprawę, że nie wystarczą buńczuczne deklaracje i mnóstwo egocentryzmu, by przejąć władzę. Do tego potrzeba cieszyć się szacunkiem większości. A na to Mata na razie (i pewnie jeszcze długo) nie ma żadnych szans.



