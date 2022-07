Mata ogłosił swój start wyborach prezydenckich. Mówi, że nawet w więzieniu będzie wolny

"Zamiast #FREEMATA, piszcie #MATA2040" - apeluje do swoich fanów raper w opublikowanym w środę wieczorem nagraniu. W czym rzecz? Wygląda na to, że Michał "Mata" Matczak upatrzył sobie stołek prezydenta RP.



W specyficznym wideo chłopak zwraca się do obywateli Polski, zaczynając wystąpienie od przypomnienia, że grozi mu w sumie do 11 lat więzienia - 3 lata za posiadanie półtora grama marihuany (sprawy nie umorzono) oraz 8 lat za majowy koncert przy warszawskich schodkach nad Wisłą. W tym miejscu raper sugeruje polityczną grę i proces na pokaz, bo komuś mogło nie spodobać się, że 30 tys. osób naraz wykrzyczało: "je*ać Telewizję Polską". Zwracając się do PiS-u, mówi: "Póki co kontrolujecie media publiczne i sądy, ale czas działa na waszą niekorzyść. Z każdym dniem social media są coraz silniejsze, a co za tym idzie - silniejsi stają się ich młodzi użytkownicy, z których spora część to moi fani".



Po tych słowach zwraca się już bezpośrednio do fanów, prosząc ich o rezygnację z hashtaga #FREEMATA - niezależnie od tego, co by się w przyszłości działo wokół jego rozpraw.