Fani świętują. George R.R. Martin odcina się od zakończenia "Gry o tron"

W najnowszym poście opublikowanym na Not a Blog George R.R. Martin wprost przyznaje, że wraz z postępem prac nad "Wichrami zimy" coraz mocniej i mocniej oddala się od serialu. "Gra o tron" i powstająca od lat powieść będą miały pewne punkty wspólne, ale najprawdopodobniej wcale nie tak wiele, jak sądziliśmy jeszcze do niedawna. We fragmencie dotyczącym podobieństw pisarz dodaje w nawiasie, że nawet znajome widzom wydarzenia zostaną przedstawione na papierze "nie do końca na te same sposoby". Osobiście wydaje mi się to bardzo symptomatyczne.