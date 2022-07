"Dziewczyna ze zdjęcia" szokuje widzów. Twierdzą, że to jeden z najbardziej przerażających true crime

To jest bardzo dobry dokument, przeszywający aż do szpiku kości. Trudny. Bardzo dużo emocji mną targało podczas oglądania. Oczywiście w większości była to wściekłość i obrzydzenie. Potem jednak starałam się zrozumieć. Jak bardzo trzeba cierpieć i być skrzywdzonym w dzieciństwie, że później kształtuje się w człowieku tylko nienawiść i zło. Bardzo smutne.



Świetny dokument. Cały czas coś nowego, coś się działo. Aż niewiarygodne ile ta dziewczyna przeszła. Dość wstrząsające.



Oglądałam wiele popapranych dokumentów kryminalnych, ale po "Dziewczynie" byłam zszokowana i przerażona.



Chore, ale prawdziwe - warto obejrzeć, aż ciarki przechodzą po plecach. Skala okrucieństwa jest nie do pomyślenia.



To jedna z najstraszniejszych i obrzydliwszych rzeczy, jakie oglądałam.



Dziś obejrzałam... jestem w szoku... Polecam wszystkim. Nie da się nie płakać... Muszę koniecznie przeczytać książkę.