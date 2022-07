To nie tak, jak myślisz. Wyjaśniamy tytuł "Thor: Miłość i Grom", czyli nowego filmu Marvela

Miłość jest biologiczną córką Gorra. Co prawda zmarła w jednej z pierwszych scen filmu "Thor 4", ale Bogobójca dzięki Bifrostowi zaklętemu w Stormbreakerze dotarł aż do Nieskończoności, gdy mógł wypowiedzieć jedno życzenie. Poruszony śmiercią Jane Foster, zamiast zrealizować swój plan zabicia wszystkich bogów ("No More Gods!"), poprosił o przywrócenie małej dziewczynki do życia.