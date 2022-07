Przełom w sprawie Romana Polańskiego. Prokuratura odtajni kluczowe dokumenty

Odtajnienia transkrypcji już wcześniej domagało się dwóch pisarzy i dziennikarzy William Rempel i Sam Wasson, ale ich wniosek został odrzucony. Prosiła o to również sama ofiara Samantha Geimer, która od lat walczy o oddalenie sprawy. Wysłała ona list w tej kwestii do obecnego prokuratora. To właśnie dzięki niemu George Gascon zdecydował się ujawnić zapiski.



