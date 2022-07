Po pierwsze - jak to wspaniale wygląda! Żywe, ruchliwe miasta i bogate środowisko naturalne; unikalnie przekonujący (rzekłbym: przekonująco wilgotny) obraz ścian wściekłego oceanu i rozprysków wody; w końcu - majestat bestii. Fotorealizm tańczący z kreskówkowym kolorytem i przerysowaniem.



Po drugie - ważniejsze - ta historia to coś więcej niż prosta opowieść z morałem. W "Morskiej bestii" kapitan Crow wraz z załogą zamierzają upolować legendarnego morskiego potwora - Czerwoną Szalej. Jak można się domyśleć, wkrótce pojawi się ktoś - w tym wypadku młoda Maisie - kto pozna prawdziwą naturę stwora i wraz z członkiem załogi spróbuje go ocalić.



Wbrew pozorom ta baśń nie opowiada - a przynajmniej nie wyłącznie - o szkodliwej niewiedzy i krzywdzących stereotypach. "Morska bestia" podsuwa widzom garść zniuansowanych refleksji na temat historii: pokazuje, że błędy przodków nie muszą wykluczać ich dobroci czy bohaterstwa. Uczy ciekawości, sceptycyzmu, wybaczania i akceptacji przeszłości. Bohaterowie filmu - imponująco wręcz złożeni i autentyczni - rewidują swoje światopoglądy, poszerzają perspektywę, uczą się, żałują i odpuszczają. Tak ludzkich i konsekwentnie ewoluujących postaci nie zaprezentował nam w ostatnim czasie żaden film platformy.



Naprawdę cieszę się, że film nie zdążył paść ofiarą cięć w netfliksowym dziale animacji - dzięki temu, zupełnie nieoczekiwanie, mój rosnący głód niebanalnych animacji (oraz rozczarowanie ostatnimi obrazami Pixara) został tymczasowo zaspokojony. Dlatego też apeluję do was: zróbcie sobie tę przysługę i odpalcie "Morską bestię". Nie pożałujecie.