"Obi-Wan Kenobi" vs. "Loki" - jak się pracowało nad muzyką do tych seriali? Odpowiedź na to pytanie podała ostatnio Natalie Holt. Kompozytorka ma na swoim koncie ścieżki dźwiękowe zarówno do produkcji ze świata Star Wars, jak i tytułu należącego do MCU. A różnica między nimi jest ogromna. Obie franczyzy mają przecież swój własny styl, który trzeba brać pod uwagę.



Trudno o uniwersum, które miałoby bardziej charakterystyczne motywy muzyczne niż "Gwiezdne wojny". Każdy przecież zna melodię otwierającą kolejne filmy i Marsz Imperialny. Z drugiej strony w MCU... Hm, kojarzycie coś? Może z "Avengersów"? A czy jakieś dźwięki przywodzą wam na myśl Lokiego?