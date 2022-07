Kobieta-Thor to strzał w dziesiątkę i już wam mówię dlaczego

W komiksach dzierżenie Mjolnira było sposobem Jane na to, by radzić sobie z rakiem. Przemiana w Thora zatrzymywała jego postępowanie, ale niestety gdy tylko Foster wracała do ludzkiej formy, śmiertelna choroba atakowała ze zdwojoną siłą. Sporo wskazywało też na to, że kobieta pod koniec poświęconej jej serii umrze i trafi w asgardzkie zaświaty, ale Marvel miał inne plany. Zrobił z niej Walkirię, strażniczkę Valhalli, a Odinson odzyskał moce Thora.