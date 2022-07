Lektura książki "Pingwiny wódki nie piją" Fazowskiego to męczarnia. Bolało, ale i tak jestem pod wrażeniem

Muszę oddać Fazowskiemu pewną sprawiedliwość - to książka, którą napisał i wydał sam, kierując ją przede wszystkim do swoich fanów. We wstępie czytelnik zostaje ostrzeżony: na stronach tej książki możemy spotkać się ze wspomnieniami kilku moralnie problematycznych zachowań autora. Twórca zapowiada też możliwe uczucie zażenowania i z góry przeprasza, jeśli "ktoś poczuł się urażony" (tak, trochę osób mogłoby się tak poczuć). Prosi też, by nie wieszać na nim psów, bo "wiele w jego życiu i światopoglądzie się zmieniło" i podkreśla, że opisał tam czas przeszły, a nie teraźniejszy. Wstęp bardzo asekuracyjny, ale i uczciwy.



Fani kanału oraz - przede wszystkim - sposobu bycia i postrzegania świata autora, prawdopodobnie będą zadowoleni z lektury. Prawdopodobnie, bo mogą też odbić się od jednego z jej największych problemów: stylu.



Fazowski napisał swoją książkę językiem, który możemy usłyszeć w jego filmach. Dosłownie. Być może dla niektórych to zaleta - dla mnie jednak poważne utrudnienie w przeprawie przez całość. Początek nie jest najgorszy, zachowuje bowiem przejrzystość, logikę i konsekwencję wypowiedzi. Z czasem jednak narracja przeradza się w nieokiełznany słowotok, strumień świadomości - autor skacze po z wątku na wątek, a redaktorowi coraz mniej chce się cokolwiek poprawiać. Nie wiem, czy to kwestia korektorskiej fuszerki, czy może faktu, że Fazowskiemu zależało na jak najmniejszej ingerencji w tekst - ostatecznie jednak efekt jest boleśnie chaotyczny. Jasne, niektórzy mogą powiedzieć, że o to chodzi - o autentyczność - ale przecież nadanie tekstowi klarowniejszej formy nie oznaczałoby od razu odejścia od tej autentyczności. Redakcja mogłaby coś z tego wyciosać, ale ktoś ewidentnie odpuścił albo nie wiedział, gdzie najlepiej przyciąć, co zostawić, a co przestawić - i w efekcie wyszedł z tego potworek.



Kwestię błędów językowych pomijam. Dodam natomiast, że momentami trudno dojść do tego, w którym dokładnie miejscu bohater się aktualnie znajduje. Poza tym autor nie pokusił się o szersze opisy odwiedzanych miejsc czy podrzucenie większej liczby okołokulturowych ciekawostek. A szkoda.