"Thor: Miłość i grom" sugeruje, że Jezus był na imprezie u Zeusa. Disney jedzie po bandzie

W trakcie wizyty we Wszechmieście bohaterowie przyglądają się przybyłym bóstwom, którzy są widzom kolejno przedstawiani. Wśród nich jest oczywiście Zeus, z którego zrobionego szefa szefów i to nie tylko greckiego panteonu. Nie jest on chętny do tego, by pomóc Thorowi w walce z Bogobójcą, bo nie uznaje Gorra za zagrożenie. Jedyne, o czym myśli pan Olimpu, to nadchodząca orgia.