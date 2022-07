Świetna wiadomość dla fanów Johnny'ego Deppa. Procesu w sprawie pobicia nie będzie

Johnny Depp został pozwany za pobicie, do którego miało dojść na planie "Miasta kłamstw" z 2018 roku. Gregg "Rocky" Brooks, kierownik produkcji ds. lokalizacji, twierdzi, że działający pod wpływem alkoholu aktor zaatakował go na wieść, że musi nakręcić kolejne ujęcie. Depp miał wyprowadzić dwa ciosy w korpus współpracownika i wykrzyczeć słowa: "Kim ty, k***a, jesteś, żeby mówić mi, co mam robić?!".



Później Depp rzekomo zaoferował mu 100 tys. dolarów pod warunkiem, że zaatakowany w zamian uderzy go w twarz. Ostatecznie prywatni ochroniarze aktora usunęli go z planu.



Brooks nie zamierzał puścić tego płazem - na wyciągnięciu konsekwencji zależało mu tak bardzo, że złamał zapisy umowy zakazujące mu opowiadania o kompromitujących sytuacjach z planu. W efekcie został zwolniony. Sprawa znalazła swój finał dopiero po 5 latach.