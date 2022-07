Schreiber w Hejt Parku robiła sobie żarty, a teraz musi je tłumaczyć. Serio?

Pierwsze kroki Schreiber w polityce nie były zbyt przekonujące - brak jednolitego i szczegółowego programu oraz kilka niefortunnych wypowiedzi (jak ta z dziwnym przelicznikiem euro na złotówki) raczej nie sprzyjają szybkiemu zaskarbieniu sobie sympatii potencjalnych wyborców. Oczywiście, teoria, według której żona ministra jest w istocie farbowanym lisem PiS-u, brzmi wcale przekonująco - jej celem miałoby być rozwodnienie poparcia dla partii, które nie sprzyjają rządzącym.



Na ten i wiele innych zarzutów Schreiber odpowiadała raczej dowcipnie (czy szczerze - to inna bajka), starając się wyjaśnić, że to nieprawda, choć przecież nie mogła tego udowodnić. Niemal za każdym razem asekuracyjnie tłumaczyła, że "oczywiście żartuje", a ja zastanawiałem się, po co - przecież to chyba jasne. Okazało się, że się nie znam, bo nawet dowcip tak oczywisty, jak ten o mszy, wielu internautów czy niektóre media wzięły na poważnie.



Chodzi konkretnie o moment, w którym Stanowski słusznie zarzucił "Mam Dość" zmianę programu - najpierw było bardziej liberalnie, później socjalistycznie, a teraz centroprawicowo. Schreiber odparła: