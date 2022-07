Nie tylko Fabijański. Liczba szantaży na tle seksualnym rośnie: "zgłaszają się głównie mężczyźni"

Zgłaszają się głównie mężczyźni. Zazwyczaj już na skraju załamania nerwowego, bo zanim przyjdą do nas to przez wiele tygodni próbują dogadać się z szantażystami. Płacą im pieniądze, proszą o przekazanie kompromitujących materiałów, godzą się na upokarzające rzeczy, byle tylko dogadać się i zdjąć z siebie niebezpieczeństwo kompromitacji. (...)



Szantażyści są jak terroryści. Nie ma z nimi żadnej przestrzeni do negocjacji. Jeżeli zapłacimy raz to będziemy płacić regularnie. Jak szantażysta wyczuje, że jesteśmy skłonni płacić to wyciągnie z ofiary

wszystkie pieniądze, skłoni go do sprzedaży majątku, a nawet do wzięcia kredytów. (...) Tego tematu nie można ignorować, bo mówimy o wielkich ludzkich tragediach, które są efektem nieuwagi, nierozsądku i poczucia, że tajemnica to tajemnica

- ostrzega Marczulewska.