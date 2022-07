Najlepszy serial superbohaterski na Disney+? Mam swój typ i to nie "Daredevil"

A co to jest za historia! Twórcy zabierają nas bowiem do Indii i Pakistanu z czasów, gdy jeszcze nie było jasne, jak będzie wyglądał tamten rejon świata. Widzicie, przez dziesiątki lat władzę w regionie sprawowali Brytyjczycy. Pod koniec lat 40 XX wieku wewnętrzne siły zmusiły kolonialnych zarządców do wycofania się. Nie były jednak one jednorodne i jeden ogromny kraj został podzielony na dwa: na Indie i Pakistan. Doprowadziło to do wielkich ruchów migracyjnych, wielu dramatów, rozdzielenia rodzin i przyjaciół.