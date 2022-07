Spoko ten nowy sezon "The Boys", ale zakończenie to porażka

Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day w Polsce.



Odnoszę wrażenie, że "The Boys" w tym roku znacząco powiększyło sobie grono fanów w Polsce. Choć powodem jest po części promocja na streamingową ofertę Amazona, to sądzę, że to tylko część prawdy. Tegoroczny sezon bowiem zrobił chyba wszystko, żeby serial nie schodził z ust fanów. Już otwierające sceny pierwszego odcinka (te z pomniejszającym się facetem, kto widział, ten wie) jasno dały do zrozumienia, że nowy sezon pojedzie po bandzie. W trakcie odcinka "Herogasm" już zupełnie serio zacząłem zastanawiać się, czy aby na pewno na to się pisałem włączając serial Amazona.