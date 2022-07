Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day w Polsce.



UWAGA! Tekst może zawierać spoilery z "Niebezpiecznych związków"



Dla Netfliksa nie ma różnicy czy tworzy nową serię filmów dla nastolatków, czy przeprowadza genderową rewolucję w remake'u najntisowej komedii dla młodzieży, czy adaptuje skandalizującą powieść z XVIII wieku. Wszystkie produkcje skierowane do dojrzewających widzów wydawane pod szyldem platformy wyglądają tak samo. Jakby scenariusze do nich pisał jeden algorytm. Dlatego "Niebezpieczne związki" ogląda się z identycznym zażenowaniem co "The Kissing Booth" czy "Cały on".



Formuła jest prosta i dobrze nam już znana. W "Niebezpiecznych związkach" wchodzimy do świata nastolatków, dla których wyznacznikiem statusu jest liczba followersów na Instagramie, a każdy brak tolerancji musi zostać ukarany. Tak, aby przypodobać się generacji Z, Netflix postanowił przerobić to, co napisał Pierre Choderlos de Laclos na manifest politycznej poprawności. Przesunięć względem oryginału jest więc tu całe mnóstwo. Nic w tym dziwnego. Tłumacząc język XVIII-wiecznej powieści na bardziej współczesny, należy korzystać z wolności artystycznej.