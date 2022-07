Jaś Kapela na celowniku. Prokurator zajmie się... kontrowersyjnym tatuażem lewicowego wojownika MMA

Kapela na klatce piersiowej ma wytatuowany skrótowiec "JP2GMD", co oznacza - jak sam potwierdził w czasie konferencji, prowokując atak Michała Gorzelanczyka (ps. "Bagieta") - "Jan Paweł II gwałcił małe dzieci". To hasło znane wielu internautom - wykorzystywane po to, by sprowokować i zezłościć Polaków postrzegających Karola Wojtyłę jako prawdziwie świętego człowieka. A takich, jak wiemy, nie brakuje. Akronim - jak inne tzw. cenzopapy - został zatem stworzony z pobudek trollingowych. To potężna spuścizna po Testovironie.



W przypadku Kapeli podobna dziara ma nieco inny wymiar - nie chodzi wyłącznie o prowokację, a raczej o manifestację krytyki kościoła katolickiego. O ile sam Wojtyła raczej żadnych dzieci nie gwałcił, o tyle zarzuca się mu tuszowanie pedofilii w kościele - ukrywanie przestępstw seksualnych i chronienie sprawców. A to czyniłoby go współodpowiedzialnym. Obawiam się jednak, że to wyjaśnienie może okazać się niewystarczające dla polskiego sądu.