HBO Max usuwa filmy i seriale na potęgę. Ponad 60 tytułów zniknie z serwisu

Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day w Polsce.



HBO Max usuwa kolejne filmy i seriale ze swojej oferty. Do końca lipca z serwisu zniknie ponad 60 filmów i seriali - to dosłownie ostatni moment, by obejrzeć tytuły, których seans ciągle odkładaliście na później. Co ciekawe, w ostatnich czasach serwis pozbywa się z biblioteki również swoich produkcji oryginalnych (niedawno usunięto m.in. "Pożądanie", "Informatora" czy "Nieświadomych").