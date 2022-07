Dawny serial z HBO GO podbija Netflix TOP 10. O czym opowiadają "Turbulencje"?

Zaczęły się wakacje i "Psi patrol" powrócił do Netflix Top 10. Powiedzieć, że to żadne zaskoczenie, to jakby nie powiedzieć nic. Najpopularniejsza animowana produkcja dla dzieci w najbliższych tygodniach zapewne znowu będzie święcić triumfy. Co ciekawe, niektóre sezony przygód Rydera i pomagających mu psiaków znajdziemy też na HBO Max.



Wynik: 38 punktów