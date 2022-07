Nowy bohater, którego twórcami są Steve Foxe i Kris Anka, otrzymał ksywkę Web-Weaver. Jego debiut zaplanowano na wrzesień na łamach komiksu "Edge of Spider-Verse" #5, czyli najnowszej serii, w której widzimy wiele wariantów Spider-Mana z innych wymiarów. Zeszyt, o którym mowa, jest pisany i rysowany również przez takich artystów jak Dan Slott, Phil Lord, Christopher Miller (to goście od "Spider-Man Unwiersum") i Bob MacLeod.



Web-Weaver nie jest przy tym jedynym nowym wariantem Człowieka-pająka, gdyż Marvel szykuje się do serii Dana Slotta o tytule "The End of Spider-Verse", w której zobaczymy wielu Spider-Manów oraz ich sojuszników z przepastnego multiwersum. Dla fanów to zresztą nie pierwszyzna - na przestrzeni dekad stworzono dziesiątki wersji tej postaci, jedna bardziej zwariowana od drugiej.