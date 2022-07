Finał "The Boys" już na Amazon Prime Video. Jednak Polacy chętniej sięgają po coś innego

Znakomity 3. sezon "The Boys" dobiegł końca - finał serii to dla wielu widzów wydarzenie większe, niż premiera filmu "Thor: Miłość i grom" (i w pełni to rozumiem). Co ciekawe, najpopularniejszym tytułem na Amazon Prime Video została "Lista śmierci". Co jeszcze najchętniej oglądają Polacy w tym serwisie?