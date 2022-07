Pocałunki, żarty, LGBT+ i nawalanki - "Thor: Miłość i grom" ma wszystko oprócz fabuły

Thor, Korg, Jane i Walkiria wychodzę z tego stosunkowo bez szwanku, ale fani innych postaci powinni szykować się na pewien zawód. Wniebowzięci powinni być za to słuchacze Guns N' Roses, bo nieco z przekorą powiedziałbym, że amerykańska kapela ma większe oddziaływanie na fabułę "Thor: Miłość i grom" niż Gorr Bogobójca. Trudno to wytłumaczyć czymś innym niż wielką miłością do Gunsów Taiki Waititiego, ale kto wie? Może "Thor 4" przedstawi kapelę nowemu pokoleniu, jak "Stranger Things" zapoznało ich z Running Up That Hill i Master of Puppets. Zawsze to jakiś plusik na konto tej produkcji. Małe brawa należą się też za pojawienie się w filmie wątków LGBT+, które nie zostają wrzucone tak bardzo "na odwal" jak w większości nowości Disneya.