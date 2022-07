Z perspektywy czasu dostrzegasz, że przegapiłeś symptomy nadchodzącego znużenia. W moim przypadku były nimi niemożność obejrzenia finałowych odcinków "Moon Knighta" (którego komiksy bardzo lubię) i całkowite zobojętnienie na "Ms. Marvel", choć to podobno najlepszy serial w historii MCU. Może to faktycznie prawda, ale przecież poprzeczka nie była wcale zawieszona wysoko. Jeżeli ktoś liczył na nową jakość i świeże spojrzenie ze strony seriali Disney+, to musiał srogo się zawieść.



W kontekście nowości Marvel Studios po internecie coraz częściej błąka się pytanie: "Po co ten film/serial powstał?". To naprawdę jest zasadna wątpliwość, bo (nie spoilując niczego) "Thor: Miłość i grom" wpisuje się wielkimi zgłoskami w trend produkcji Marvela, które w zasadzie nie mają niemal żadnego wpływu na resztę uniwersum. Thor i jego towarzysze przeżywają jakąś historię, w ostatnich minutach dobiega ona końca i w zasadzie wracamy do status quo. Jakieś zmiany niby zachodzą, ale nie mamy żadnych gwarancji, że Marvel się potem z nich chyłkiem nie wycofa. Tak jak z problemów prawnych Petera Parkera czy współpracy Thora ze Strażnikami Galaktyki.