Patryk Vega robi film o Patryku Vedze. Plakat wygląda tak, jak sobie wyobrażacie

Plakat to - póki co - jedyny opublikowany materiał promocyjny. Dowiadujemy się z niego, że nadchodzący film pokaże "całą prawdę o najbardziej kontrowersyjnym reżyserze" (mówiłem) - ponad to Vega zapowiedział, że już wkrótce dowiemy się, kto go zagra. Ma to być - uwaga - ostatnia polska produkcja twórcy (kolejna ma dotyczyć Władimira Putina). Premiera odbędzie się 30 września 2022 roku - w tym samym miesiącu dostaniem również niezbyt dobrze zapowiadającą się (ale za to mniej dosłowną) filmową biografię Ilony Łepkowskiej. Zapowiada się mocarny początek jesieni.



