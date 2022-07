Marvel - od czego zacząć i jaka jest kolejność? Radzimy, jak oglądać filmy i seriale MCU na Disney+

Łącznie jako Polacy mamy dostęp do 32 z 36 produkcji. Nie obejrzymy niestety obecnie na Disney+ tych tytułów, które na powyższej liście oznaczyłem kursywą. Natomiast ich rozmieszczenie na osi czasu można rozsądnie wnioskować. "The Incredible Hulk" wytwórni Universal najpewniej rozgrywa się pomiędzy "Iron Manem" i "Iron Manem 2".



Z kolei informacji na temat tego, kiedy rozgrywają się filmy "Spider-Man: Homecoming" i "Spider-Man: Far From Home", dostarcza nam Disney+. A co ze "Spider-Man: No Way Home"? Jego akcja rozpoczyna się zaraz po poprzedniku (i te wydarzenia wspomina potem główny bohater "Doctor Strange in the Multiverse of Madness").