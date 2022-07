Chytrusek Kanye West pozwany. Najpierw kradnie sampel, a teraz nie chce oddać ciuchów za 2 mln zł

Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day w Polsce.



Czego by o nim nie mówić, Kanye West (czy raczej Ye West, ale przyzwyczaić się do tego nie sposób) wciąż uważany jest za jednego z największych współczesnych amerykańskich raperów. Może nawet najwybitniejszego obok Kendricka Lamara. Nie od dzisiaj zdarzają mu się jednak dziwne akcje i przypały. Raczej nikogo to nie dziwi, bo małe wpadki zdarzają się przecież nawet artystom światowego kalibru. Gorzej, gdy mowa o przypadkach, które wywołują co najwyżej ciarki zażenowania i odrobinę utrudniają patrzenie na muzyka z tym samym co wcześniej szacunkiem.