Przez dekady porywał, mordował i oszukiwał. Co się dzieje z bohaterem "Dziewczyny ze zdjęcia"?

Floydowi nie udało się odnaleźć matki po raz drugi. Został włóczęgą - podróżował po USA, a mając zaledwie 16 lat został postrzelony w brzuch przez policjanta, gdy próbował gwizdnąć broń z domu towarowego w Kalifornii. Rychła interwencja lekarzy ocaliła mu życia - później chłopca wysłano na do placówki młodzieżowej, a rok później aresztowano za złamanie zwolnienia warunkowego.



Po upływie kolejnego roku Floyd znalazł pracę na lotnisku w Atlancie. Wówczas zapoczątkował serię znacznie poważniejszych niż dotychczas przestępstw, które zniszczyły wiele żyć. W 1962 roku porwał czterolatkę z miejscowej kręgielni i wykorzystał ją seksualnie w pobliskim lesie. Wkrótce skazano go za porwanie i molestowanie - wyrok to 10 do 20 lat więzienia stanowego. Gdy przenoszono go do szpitala Milledgeville na badania psychiatryczne, Floyd uciekł, kosząc przy okazji 6000 dolarów z banku w Macon. Raz jeszcze schwytano go, skazano i osadzono - druga próba ucieczki nie doszła do skutku. W więzieniu w Pensylwanii próbował się zabić - nie mógł znieść nieustannych gwałtów, których mieli dopuszczać się na nim współwięźniowie. Po kilku przeniesieniach trafił w końcu do ośrodka resocjalizacji, z którego wyszedł już w 1973. Zaledwie tydzień po zwolnieniu próbował dopuścić się kolejnej napaści.



Po aresztowaniu, namówił przyjaciela, by wpłacił za niego kaucję. Nie stawił się na swojej rozprawie i rozpoczął życie zbiega, które miało potrwać przez następne dwie dekady.