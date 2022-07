Wstydzicie się oglądania pornografii do tego stopnia, że ukradkiem zerkacie na "365 dni: Ten dzień", gdy rodziców nie ma akurat w pokoju? A może znowu zmarnowaliście cały wieczór na popkulturowe porno spod znaku Rule 34, zamiast zająć się czymś pożytecznym lub spędziliście dnie na marzeniu o dziewczynie, choć wystarczyło po prostu trochę nad sobą popracować? Użytkownicy portalu YouTube znaleźli idealne rozwiązanie na wasze problemy. Wystarczy wezwać Vergila, Dantego lub innych bohaterów serii "Devil May Cry", "Metal Gear Rising: Revengeance" czy "Halo". Brzmi jak to totalny absurd? Nie, to po prostu ostatni trend na YouTubie.



Popularną platformę wideo zalały w minionych tygodniach dziesiątki filmików, których głównym bohaterem jest wspomniany już Vergil z "Devil May Cry". Noszą rożne nazwy, ale przeważnie można je znaleźć pod jakąś wersją słów "Vergil Status" lub "I AM THE STORM THAT IS APPROACHING", co jest nawiązaniem do słów oficjalnej piosenki tego antagonisty z 5. części "DMC". Utwór Bury the Light zadebiutował online we wrześniu 2020 roku tuż przed premierą zapowiedzianej edycji specjalnej, w której Vergil stał się jedną z postaci możliwych do kierowania przez graczy.