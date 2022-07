Dlatego chciałbym wierzyć, że za żadnym z opisanych nagrań i tiktoków nie kryły się nieczyste intencje. Jednocześnie zgadzam się z opinią publiczną, że próba zbicia wyświetleń i like'ów na czyjeś śmierci jest czymś karygodnym. Godnym absolutnego i nieskrępowanego potępienia. Każdy ma pełne prawo do okazywania emocji w miejscu publicznym. Nagrywanie rozpaczy na wideo, by później wrzucić je do sieci, nie kojarzy mi się jednak z czymś ani autentycznym, ani skutecznym. Istnieją lepsze sposoby na rozpowszechnianie wiedzy o trudnościach zawodu lekarza czy pielęgniarki i bardziej skuteczne metody radzenia sobie z własnym bólem. Niektórych rzeczy naprawdę nie warto robić na pokaz, bo można się potem sparzyć.



