Aktorzy z 4. sezonu "Stranger Things" grali również w "Grze o tron", choć trudno ich rozpoznać

Role obu aktorów w "Stranger Things" należą do lubianych - zwłaszcza Eddie przypadł do gustu widzom. Tak bardzo, że po jego serialowej śmierci (o której co nieco pisaliśmy wcześniej) powstała kolejna petycja fanów - proszą oni o przywrócenie postaci w ostatnim sezonie w jakiejkolwiek formie. Póki co podpisało ją ponad 28 tys. osób. Sam chętnie pooglądałbym Munsena trochę dłużej i nie kryję rozczarowania pomysłem na uśmiercenie właśnie tej postaci (przy jednoczesnym plot armorze dzieciaków z Hawkins, które znamy od pierwszego sezonu) - wątpię jednak, by istniała szansa na coś więcej niż retrospekcje.