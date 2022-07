Twórczyni "Przyjaciół" przeprasza za rasizm i transfobię. Nowa wojna o kultowy sitcom

"Przyjaciele" budzą kontrowersje w USA, ale też w Turcji, gdzie serial oskarżono o promowanie kazirodztwa i w Chinach. Co ciekawe, w dwóch supermocarstwach popularny sitcom jest krytykowany w jakimś sensie za to samo, czyli portret osób LGBT+. O ile jednak Chińczycy stawiają na cenzurowanie "Przyjaciół", o tyle Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z małym festiwalem przepraszania za dawne grzechy. Jego najnowszą odsłonę rozpoczęła Marta Kauffman, która wraz z Davidem Crane'em stworzyła serial dla stacji NBC.



Fani produkcji wiedzą z pewnością (na przykład dzięki lekturze książki "Pokolenie Przyjaciół. Zakulisowy obraz kultowego serialu"), że duetowi showrunnerów zależało na świeżym pokazaniu nieheteronormatywnej społeczności. Crane sam jest gejem, więc mocno pilnował, by "Przyjaciele" pozostawali zabawni, ale jednocześnie nikogo za jego "inność" nie obrażali. Standardy z lat 90. znacząco różnią się jednak od tych dzisiejszych, przez co kultowy serial w ostatnim czasie wyjątkowo często obrywa po głowie.