W nowych barach szybkiej obsługi wciąż dominują frytki, burgery i napoje gazowane, a opakowania do złudzenia przypominają te poprzednie. Co ciekawe, już wkrótce asortyment może ulec zmianie w związku z wycofywaniem się zagranicznych dostawców z rosyjskiego rynku. Wkusno i toczka korzysta póki co z zapasów Coca-Coli, ale już wkrótce będzie musiała poszukać zamiennika. W obecnych warunkach do tego czasu nikt nie będzie już jednak chodzić do Smacznie i kropka.