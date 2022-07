Osobiście nie uważam, by powszechny hejt, jaki rozlał się nad "The Terminal List" w USA, był do końca sprawiedliwy. To w rzeczywistości nie jest fatalny serial. Jego największym problemem jest jednak olbrzymi brak oryginalności. Wszystko to widzieliśmy już wielokrotnie, czasem w formie filmu, czasem serialu. Często natomiast zrobione po prostu lepiej. "Lista śmierci" koniec końców nie sprawdza się ani jako thriller (bo zdradza swoje karty zdecydowanie za wcześnie), ani jako dzieło skupione na akcji, bo ta przeważnie się wlecze. Nawet fanom Chrisa Pratta trudno ten tytuł jakoś szczególnie polecić, bo aktor jest tutaj mocno przygaszony. Komu więc "Lista śmierci" właściwie zostaje? To bardzo dobre pytanie, nad którym nikt z Amazon Prime Video się chyba nie pochylił.



