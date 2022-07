Bili się pokrzywami po kroczach, teraz mają problemy. Co stało się z ekipą Jackassa?

"Danger", ma już za sobą złamanie karku i rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego. Ma za sobą 25 operacji za sprawą obrażeń, których doznał na planie - w tym trzykrotne złamanie kręgosłupa. Teraz powtarza: "Ból po operacjach jest prawdziwy. Dostajesz tylko jedno ciało. Zadbaj o nie". W porę.



Chris Raab, członek oryginalnego "CKY Crew", stał się niewolnikiem nałogów i własnych obsesji - zanim dorobił się takich pieniędzy, jak koledzy, przepuścił to, co już miał. Paranoja i myśli samobójcze gnębiły go długo. Również inny wieloletni przyjaciel Bama, Brandon Novak, przez 21 lat był uzależniony od heroiny, a wreszcie stał się trudny do zniesienia nawet dla ekipy Jackassów - Bam wyrzucił go ze studia, gdy ten pojawił się tam naćpany heroiną. Jego własna matka wystąpiła o zakaz zbliżania. Od dłuższego czasu pozostaje trzeźwy.



I właściwie tylko Johnny Knoxville w pewnym sensie przez lata trzymał fason.



