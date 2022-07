Agata Stankiewicz to autorka książek kulinarnych, współprowadząca programu "Dziewczyny z wypiekami", blogerka i założycielka kanału Sugarlady. Można na nim znaleźć całą masę około kulinarnych materiałów. Wspomniany kanał liczy sobie 316 tys. subskrybentów i niedawno zmienił nazwę na "Słodka Tuba". Dlaczego? Otóż wygląda na to, że spółka Tuba Smaku Pascala Brodnickiego, z którą Stankiewicz niedawno zerwała współpracę, teraz przejęła jej konto na YouTubie. A następnie zmieniła jego nazwę, co od razu przykuło uwagę widzów.



Gdy w sieci gruchnęła informacja o przywłaszczeniu sobie całej biblioteki ponad 200 materiałów (Sugarlady od 4 lat publikowała swoje filmy na tym kanale), internauci zakasali rękawy i ruszyli z odsieczą. Subskrybenci i fani youtuberki zalali sieć komentarzami - pojawił się nawet hashtag #FreeSugarlady. Pierwsza reakcja na akcję wydała się wiele mówiąca, bo pod filmami na "Słodkiej Tubie" nagle wyłączono komentarze. Również z facebookowego i instagramowego profilu firmy zaczęły masowo znikać wpisy. Tuba Smaku jakby przeraziła się gniewu popleczników Stankiewicz.