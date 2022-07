Eddie ze "Stranger Things" był wzorowany na prawdziwej postaci. Najlepsze ciekawostki z serialu

Tworząc postać Eddiego Munsena, twórcy zainspirowali się prawdziwą historią Damiena Echolsa. Przypomnijmy, że serialowy wielbiciel RPG i heavy metalu niesłusznie uznany jest przez mieszkańców Hawkins za satanistę i seryjnego mordercę. Całkiem podobna historia spotkała Echolsa. Gdy 5 maja 1993 roku w West Memphis w okrutny sposób zamordowano trzech ośmiolatków (gryziono ich, szarpano, dźgano i pobito na śmierć, a nagie ciała wrzucono do kanału), śledczy uznali, że zbrodnia to efekt satanistycznego rytuału. Wiązało się to, rzecz jasna, z ówczesną atmosferą w USA i religijnością mieszkańców tego regionu.



Wreszcie skazano trzech nastolatków, którzy pasowali do ówczesnego wizerunku "satanisty" - dwóch z nich słuchało cięższych brzmień i lubiło nosić się na czarno. Echols czytywał Stephena Kinga, malował na czarno paznokcie i interesował się tematem magii (chłopak miał w planach karierę "magika", czyli iluzjonisty).



Historię chłopców opowiedział dokument HBO pt. "Paradise Lost" - dzięki niemu sprawą "Trójki z West Memphis" zainteresowała się szersza opinia publiczna i wiele znanych osób. W obronie chłopaków stanęli m.in. Johnny Depp czy Peter Jackson (ten drugi nakręcił zresztą inny dokument - "Westo of Memphis").