Disney+ w Polsce bez filmów "Star Wars" w 4K. Ten problem da się obejść

Strzelam, że chodzi o to, że na serwerach Disney+ nie ma obecnie filmów z polskim żółtym tekstem w 4K, a jedynie w HD. Tyle dobrego, że podobnego problemu nie ma z Marvelem na Disney+ (ba, mamy nawet dostęp do wybranych filmów w wersji IMAX Enhanced). Pozostaje mieć nadzieję na to, że serwis szybko się z tą kwestią upora, a "Gwiezdne wojny" w 4K widzowie będą mogli oglądać bez kombinowania ze zmianą języka.